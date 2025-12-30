DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Yılbaşında Beslenme Tavsiyeleri: Ağır Yemeklere Dikkat

Prof. Dr. Mustafa Kaplan, yılbaşı sofralarında ağır, baharatlı ve yağlı yemeklerden kaçınılmasını; hafif kahvaltı ve bitkisel çay önerdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:19
Yılbaşında Beslenme Tavsiyeleri: Ağır Yemeklere Dikkat

Yılbaşı Sofralarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, yılbaşı akşamı sofrasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"Yılbaşı akşamlarında genellikle sofralar çok çeşitli olduğundan dolayı hastalar ağır yemekler tüketmekte ve sindirim sorunları ortaya çıkmaktadır"

Ağır, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçının

Prof. Dr. Kaplan, yılbaşı akşamı bol baharatlı ve yağlı besinlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"Reflü, hazımsızlık ve özellikle mayonez, kremalı yiyecekler tüketilmesine bağlı olaraktan besin zehirlenmeleri hastalarda görülebilmektedir. Bu tür sıkıntıları yaşamamak için hastalarda bazı basit önlemlerin alınmasını tavsiye etmekteyiz. Özellikle yılbaşı sofrasına çok aç oturulmamasını, mümkünse yemekten önce çorba gibi besinlerin tüketilmesini öneriyorum. Yılbaşında ana yemek olarak kırmızı, beyaz et, hindi etinin de tüketilmesini söylüyoruz"

İçecek, tatlı ve ertesi sabah önerileri

Yemekten sonra tercihlerde de dikkatli olunmalı: Prof. Dr. Kaplan, hafif tatlılar ve kuru yemiş tercih edilmesini öneriyor.

"Yemekten sonra çok ağır tatlılar yerine, meyve tatlıları, hafif kuru yemişlerin tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Ağır yemeklere bağlı acılı, bol baharatlı ve yağlı yemeklere bağlı hastalarda reflü şikâyetleri çok sık görülmektedir. Yılbaşının ertesi sabahı yormayacak, hafif kahvaltılar yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Yemek sonrasında hazımsızlık sorunları çeken kişilerde nane, rezene gibi bitkisel çaylarında tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Yılbaşı akşamları içecek tüketimi biraz daha fazla oluyor. Yılbaşı akşamları içeceklerin olabildiğince az tüketilmesi sindirim sisteminiz açısından daha sağlıklı olacaktır. Reflü şikayet çok olan kişilerde antiasit ilaçlar ve şuruplar kullanmasını tavsiye ediyoruz"

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA KAPLAN, YILBAŞI AKŞAMI...

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA KAPLAN, YILBAŞI AKŞAMI SOFRADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİLERDE, “YILBAŞI AKŞAMLARINDA GENELLİKLE SOFRALAR ÇOK ÇEŞİTLİ OLDUĞUNDAN DOLAYI HASTALAR AĞIR YEMEKLER TÜKETMEKTE VE SİNDİRİM SORUNLARI ORTAYA ÇIKMAKTADIR” DEDİ.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA KAPLAN, YILBAŞI AKŞAMI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demirtaş Yalova'da DEAŞ Çatışmasında Yaralanan Polisi Hastanede Ziyaret Etti
2
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e çıktı
3
Van'da kar ulaşımı aksattı — Belediye kepçe ile hasta ambulansa ulaştırıldı
4
Edirne Hızlı Tren Etabı Yüzde 98 Tamamlandı
5
Yılbaşında Beslenme Tavsiyeleri: Ağır Yemeklere Dikkat
6
AFAD: Turuncu ve sarı uyarı verilen illerde 22 bin 813 personel, 7 bin 689 araç görevde
7
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları