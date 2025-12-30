DOLAR
Çanakkale’de Köy Kahvesi İhalesinde Kriz: Kira 126 Bin TL’ye Çıkınca İptal

Gelibolu Bayramiç köyündeki kahve ihalesinde teklif 126 bin TL'ye kadar çıktı; muhtar Aziz Koç ihaleyi iptal etti, yeniden ihale yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:59
Gelibolu Bayramiç köyünde düzenlenen ihale, uçuk teklifler sonrası iptal edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Bayramiç köyünde, köy kahvesinin ihale usulüyle kiralanması sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İhaleye katılanlarla yaşanan inatlaşma sonucu aylık kira teklifleri hızla yükseldi.

İhale, Muhtar Aziz Koç tarafından düzenlendi ve ihaleye 4 kişi katıldı. Bölgedeki beklentilerin aylık 15-20 bin lira aralığında olduğu belirtilirken, teklifler en son 126 bin TL seviyesine kadar çıktı.

Bu durum üzerine Muhtar Aziz Koç müdahale ederek ihaleyi iptal etti. Yerel yönetimden edinilen bilgilere göre, uçuk tekliflerin ardından ihalenin geçersiz sayıldığı ve sürecin yeniden başlatılacağı bildirildi.

İhale iptal edildi ve yetkililer, sürecin şeffaflığı ve köy yararına uygunluk şartıyla yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

