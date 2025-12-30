Çanakkale’de Köy Kahvesi İhalesinde Kriz: Kira 126 Bin TL’ye Çıkınca İptal

Gelibolu Bayramiç köyünde düzenlenen ihale, uçuk teklifler sonrası iptal edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Bayramiç köyünde, köy kahvesinin ihale usulüyle kiralanması sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İhaleye katılanlarla yaşanan inatlaşma sonucu aylık kira teklifleri hızla yükseldi.

İhale, Muhtar Aziz Koç tarafından düzenlendi ve ihaleye 4 kişi katıldı. Bölgedeki beklentilerin aylık 15-20 bin lira aralığında olduğu belirtilirken, teklifler en son 126 bin TL seviyesine kadar çıktı.

Bu durum üzerine Muhtar Aziz Koç müdahale ederek ihaleyi iptal etti. Yerel yönetimden edinilen bilgilere göre, uçuk tekliflerin ardından ihalenin geçersiz sayıldığı ve sürecin yeniden başlatılacağı bildirildi.

İhale iptal edildi ve yetkililer, sürecin şeffaflığı ve köy yararına uygunluk şartıyla yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE İHALE USULÜ KİRAYA VERİLEN KÖY KAHVESİNİN KİRALAMA ÜCRETİ 126 BİN TL’YE KADAR ÇIKTI. KÖY MUHTARI AZİZ KOÇ, UÇUK FİYAT NEDENİYLE İHALEYİ İPTAL ETTİ.