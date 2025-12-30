DOLAR
Edirne Hızlı Tren Etabı Yüzde 98 Tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer: Hızlı tren projesinin Edirne etabı yüzde 98 tamamlandı; test sürüşleri ve sinyalizasyon çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:03
Edirne Valisi Yunus Sezer, devam eden hızlı tren projesinde Edirne etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını ve test sürüşleri ile sinyalizasyon çalışmalarının başladığını açıkladı.

Proje son aşamada

Vali Sezer, düzenlediği basın toplantısında, "Edirne’de hızlı tren çalışmalarında artık son aşamadayız. İnşallah en kısa sürede tamamlanmış olacak" dedi.

Kapıkule'de geniş çaplı çalışmalar

Geçtiğimiz hafta Kapıkule sahasında incelemelerde bulunduğunu belirten Sezer, bölgede çok geniş bir alanda çalışmaların sürdüğünü ve projenin Kalkınma Yolu kapsamının devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Sezer, "Hem konvansiyonel trenler hem de hızlı trenler aynı hatta hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Altyapı ve lojistik

Kapıkule'de gar binaları ve idari yapıların yenilendiğini vurgulayan Sezer, demir yolu hattının ciddi şekilde genişletildiğini, yaklaşık 24 kilometrelik yeni demir yolu hattının yapıldığını hatırlattı. Bölgenin büyük bir lojistik aktarım merkezi, gümrükleme alanları ve birçok farklı birime ev sahipliği yapacağını belirtti. Yapılan binaların son derece modern bir mimariye sahip olacağını ifade etti.

Yeni gar binası

Edirne merkezdeki eski gar binasının yıkıldığını ve yerine yeni bir gar binasının inşa edileceğini açıklayan Sezer, yeni binanın Mimar Kemalettin’in Karaağaç’taki tarihi gar binasından esinlenilerek projelendirildiğini söyledi. Sezer, "Çok şık, tarihi izler taşıyan ve Edirne’ye yakışan bir proje hazırlandı. Hem model olacak hem de tarihi dokusuyla dikkat çekecek bir yapı olacak" dedi.

RAYLARIN KONTROL İŞLEMİ

RAYLARIN KONTROL İŞLEMİ

TEST UYGULAMASI

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

