Memişoğlu: İzmir'deki OED müdahalesi 'Doğru ilk yardım hayat kurtarır'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de OED cihazıyla yapılan zamanında müdahalenin doğru ilk yardımın hayat kurtardığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:53
Bakanın açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk yardım bilincini milli bir sorumluluk olarak görüyor; OED Yönetmeliğimiz ile kamusal alanlarda hayat kurtaran bu cihazları yaygınlaştırıyoruz. İzmir’de bir toplu taşıma istasyonunda, OED cihazı ile yapılan zamanında müdahale, bir kez daha gösterdi ki doğru ilk yardım hayat kurtarır. OED cihazları güvenlidir, Türkçe komutlarla yönlendirir ve sağlık ekipleri gelene kadar hayati desteği sürdürür. Müdahale edilen vatandaşımıza acil şifalar diliyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Bakan Memişoğlu, OED Yönetmeliğimiz ile kamuya açılan cihazların önemine dikkat çekti ve "OED cihazı ile yapılan zamanında müdahale" vurgusuyla doğru ilk yardımın hayat kurtardığını bir kez daha ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

