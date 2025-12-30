Memişoğlu: İzmir'deki OED müdahalesi 'Doğru ilk yardım hayat kurtarır'

Bakanın açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk yardım bilincini milli bir sorumluluk olarak görüyor; OED Yönetmeliğimiz ile kamusal alanlarda hayat kurtaran bu cihazları yaygınlaştırıyoruz. İzmir’de bir toplu taşıma istasyonunda, OED cihazı ile yapılan zamanında müdahale, bir kez daha gösterdi ki doğru ilk yardım hayat kurtarır. OED cihazları güvenlidir, Türkçe komutlarla yönlendirir ve sağlık ekipleri gelene kadar hayati desteği sürdürür. Müdahale edilen vatandaşımıza acil şifalar diliyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

