Afet Konteyneri Sivas’ta Başladı: Yüceyurt’te İlk Kurulum

Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi katkılı Sivas Afet Acil Eylem Planı çerçevesinde Yüceyurt’te ilk Afet Konteyneri uygulamasını başlattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:08
Afet Konteyneri Sivas’ta Başladı: Yüceyurt’te İlk Kurulum

Afet Konteyneri Sivas’ta hayat buldu

Sivas Belediyesi öncülüğünde yürütülen afet hazırlık çalışmaları kapsamında şehirde bir ilk olan Afet Konteyneri uygulaması hayata geçirildi. Uygulama, afetlere karşı hızlı müdahale ve hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Planlama ve uzman katkısı

Belediye tarafından oluşturulan Sivas Afet Acil Eylem Planı ile afet öncesi, afet esnası ve sonrasındaki müdahale aşamaları için Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla kapsamlı bir yol haritası hazırlandı. Hazırlanan plan doğrultusunda sahada uygulanabilecek tedbirlerin kapsamı netleştirildi.

Eğitim, akreditasyon ve saha ekibi

Gönüllü belediye personelinden oluşturulan Sivas Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SİBAK), AFAD tarafından verilen tüm sertifikalı arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Bu adım, kentte afet anında etkin müdahale kapasitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyor.

Belediye Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü öncülüğünde afetlere karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Afet Konteyneri Uygulaması, ilk olarak Yüceyurt Mahallesinde hayata geçirildi.

Tanıtım ve teslim töreni

27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesinde yer alan afet konteynerinin tanıtımı, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından gerçekleştirildi. Tanıtım programında Başkan Dr. Adem Uzun, Sivas’ta afet bilincini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: Yaptığımız çok yönlü çalışmalarla Sivas’ı afete hazırlıklı bir şehir haline getireceğiz. Bu süreçte gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afet Konteyneri uygulamasını Yüceyurt Mahallemizde başlattık. Ayrıca vatandaşlarımızdan oluşan gönüllü bir ekip kurduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz

Programda gönüllü personele teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Uzun, ardından Afet Konteynerinin anahtarını Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şirvana teslim etti.

SİVAS BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN AFET HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİRDE BİR İLK OLAN...

SİVAS BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN AFET HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİRDE BİR İLK OLAN AFET KONTEYNERİ UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ.

SİVAS BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN AFET HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİRDE BİR İLK OLAN...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Elektrikli Otomobil Otoparkta Alev Aldı
2
Burdur'da Yangında Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
3
Kayseri İncesu'da Kayseri-Nevşehir Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar
4
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
5
Aksu'da taksiye çarpan otomobil araç kamerasında: 2 yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 hedefleri başlangıçtı
7
Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?