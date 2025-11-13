Afet Konteyneri Sivas’ta Başladı: Yüceyurt’te İlk Kurulum

Afet Konteyneri Sivas’ta hayat buldu

Sivas Belediyesi öncülüğünde yürütülen afet hazırlık çalışmaları kapsamında şehirde bir ilk olan Afet Konteyneri uygulaması hayata geçirildi. Uygulama, afetlere karşı hızlı müdahale ve hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Planlama ve uzman katkısı

Belediye tarafından oluşturulan Sivas Afet Acil Eylem Planı ile afet öncesi, afet esnası ve sonrasındaki müdahale aşamaları için Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla kapsamlı bir yol haritası hazırlandı. Hazırlanan plan doğrultusunda sahada uygulanabilecek tedbirlerin kapsamı netleştirildi.

Eğitim, akreditasyon ve saha ekibi

Gönüllü belediye personelinden oluşturulan Sivas Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SİBAK), AFAD tarafından verilen tüm sertifikalı arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Bu adım, kentte afet anında etkin müdahale kapasitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyor.

Belediye Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü öncülüğünde afetlere karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Afet Konteyneri Uygulaması, ilk olarak Yüceyurt Mahallesinde hayata geçirildi.

Tanıtım ve teslim töreni

27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesinde yer alan afet konteynerinin tanıtımı, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından gerçekleştirildi. Tanıtım programında Başkan Dr. Adem Uzun, Sivas’ta afet bilincini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: Yaptığımız çok yönlü çalışmalarla Sivas’ı afete hazırlıklı bir şehir haline getireceğiz. Bu süreçte gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afet Konteyneri uygulamasını Yüceyurt Mahallemizde başlattık. Ayrıca vatandaşlarımızdan oluşan gönüllü bir ekip kurduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz

Programda gönüllü personele teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Uzun, ardından Afet Konteynerinin anahtarını Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şirvana teslim etti.

