Africa CDC: M çiçeği kıtada sağlık acil durumu oluşturuyor (PHECS)

Acil Durum Danışma Grubu sürdürülmesini önerdi

Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), M çiçeği (mpox) salgınının kıtada bir sağlık acil durumu oluşturduğunu açıkladı.

Açıklamada, Acil Durum Danışma Grubu'nun Kıtasal Güvenlik Halk Sağlığı Acil Durumunin (PHECS) yürürlükte kalması çağrısında bulunduğu belirtildi. Grup, salgını gözden geçirmek ve acil durum statüsünün kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirmek üzere 2 Eylül'de toplandı ve statünün sürdürülmesine karar verdi.

Grubun incelemeleri, haftalık vaka sayısının %52 azaldığını gösterse de Gana, Liberya, Kenya, Zambiya ve Tanzanya gibi ülkelerde artışların sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca Malavi, Etiyopya, Senegal, Togo, Gambiya ve Mozambik'te yeni vakalar rapor edildi.

Açıklamada, üyelerin PHECS'nin zamanından önce kaldırılmasının rehavete, finansman azalmasına ve vaka artışı riskine yol açabileceği yönünde uyardığı vurgulandı.

Grup, özellikle çocuklar arasında görülen salgına bağlı ölümlerinin daha titiz araştırılmasını ve yüksek riskli ülkelerde 12 yaşın altındaki çocukların aşıya erişiminin artırılmasını talep etti.

Rapora göre, 2024'ün başından bu yana 29 Afrika ülkesinde 185 bin 994 M çiçeği vakası tespit edildi; bu vakaların yaklaşık 51 bin 969'u doğrulandı ve 1987 bağlantılı ölüm kaydedildi.

PHECS ilk olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilmişti.