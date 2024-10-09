DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

Afrika'da İslam Tarihi Üzerine Panel Gerçekleştirildi

İSAM'da Doğu Afrika'nın İslam tarihi üzerine uzman akademisyenlerin katıldığı bir panel düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:44
Afrika'da İslam Tarihi Üzerine Panel Gerçekleştirildi

İSAM'da Afrika İslam Tarihi Üzerine Panel Düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Konferans Salonu, "Historical Studies of İslam in Africa" başlıklı panel ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Panelin Yapısı ve Katılımcılar

Panel, Bergen Üniversitesi'nden iki değerli akademisyen olan Prof. Dr. Anne K. Bang ve Prof. Dr. Knut S. Vikor'un katılımıyla gerçekleşti. Etkinliği, İSAM ilmi toplantılarının 19. paneli olan Kübra Nugay yönetti.

Prof. Dr. Bang'ın Sunumu

Prof. Dr. Bang, konuşmasında Doğu Afrika'da 19. ve 20. yüzyılda İslam’ın gelişimi, dönemin yazılı eserleri ile modern ve toplumsal okumalar gibi konuları ele aldı. Sunumuna harita ve görseller ekleyerek, "Afrika'ya ve Svahili sahiline aşina olmayanlar için, Doğu Afrika kıyı bölgesinin çok erken İslamlaştığını belirtmek isterim. Özellikle Güney Arabistan'dan ve İran'ın Şiraz bölgesinden gelen göçler bu durumu etkiledi," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Vikor'un İslam Hukuku Üzerine Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Vikor ise, "Müslüman Afrika'dan üç örnek ışığında İslam hukukunun devamlılığı" konusunu ele alarak, İslam hukukunun modern hukuka uyum sağlama sürecindeki zorlukları vurguladı. Vikor, "Afrika’da İslam hukuku modern devlet sisteminin bir parçası haline gelmiştir ve bu süreçte şeriat, günümüz hukuku üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Kolonyal dönemin en önemli değişimi, hukukun şekli değil referans kaynaklarına sahip olmaktır," dedi.

Ödül ve Hatıra Fotoğrafı

Panelin sonunda, İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Çolak, konuşmacılara kitap hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak