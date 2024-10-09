Afrika'da İslam Tarihi Üzerine Panel Gerçekleştirildi

İSAM'da Afrika İslam Tarihi Üzerine Panel Düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Konferans Salonu, "Historical Studies of İslam in Africa" başlıklı panel ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Panelin Yapısı ve Katılımcılar

Panel, Bergen Üniversitesi'nden iki değerli akademisyen olan Prof. Dr. Anne K. Bang ve Prof. Dr. Knut S. Vikor'un katılımıyla gerçekleşti. Etkinliği, İSAM ilmi toplantılarının 19. paneli olan Kübra Nugay yönetti.

Prof. Dr. Bang'ın Sunumu

Prof. Dr. Bang, konuşmasında Doğu Afrika'da 19. ve 20. yüzyılda İslam’ın gelişimi, dönemin yazılı eserleri ile modern ve toplumsal okumalar gibi konuları ele aldı. Sunumuna harita ve görseller ekleyerek, "Afrika'ya ve Svahili sahiline aşina olmayanlar için, Doğu Afrika kıyı bölgesinin çok erken İslamlaştığını belirtmek isterim. Özellikle Güney Arabistan'dan ve İran'ın Şiraz bölgesinden gelen göçler bu durumu etkiledi," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Vikor'un İslam Hukuku Üzerine Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Vikor ise, "Müslüman Afrika'dan üç örnek ışığında İslam hukukunun devamlılığı" konusunu ele alarak, İslam hukukunun modern hukuka uyum sağlama sürecindeki zorlukları vurguladı. Vikor, "Afrika’da İslam hukuku modern devlet sisteminin bir parçası haline gelmiştir ve bu süreçte şeriat, günümüz hukuku üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Kolonyal dönemin en önemli değişimi, hukukun şekli değil referans kaynaklarına sahip olmaktır," dedi.

Ödül ve Hatıra Fotoğrafı

Panelin sonunda, İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Çolak, konuşmacılara kitap hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.