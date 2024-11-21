Afrika: Küresel Güçlerin Rekabet Alanı ve Zenginlikleri

İki Yüz Yıllık Bir Mücadele: Afrika Kıtası

Afrika, tarih boyunca Portekiz, Fransa, Sovyetler Birliği ve İngiltere gibi ülkelerin güç mücadelesine sahne olmuştur. Bugün de kıta, hem bölgesel hem de küresel güçlerin ekonomideki etkinliklerini artırmaya çalıştığı bir alan olarak önemini korumaktadır.

Kıtanın stratejik konumu ve yeraltı zenginlikleri, ayrıca genç nüfusu, Afrika'yı uluslararası rekabetin merkezine yerleştirmektedir. Rusya, güvenlik alanındaki ilişkilerini güçlendirirken, Fransa'nın zayıfladığı bölgelerdeki varlığını artırıyor; Çin ise ekonomik bağlarını geliştiriyor.

Türkiye'nin Afrika ile İlişkileri

Son yıllarda Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini yoğunlaştırarak kıtada 44 büyükelçilik açmıştır. Ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında önemli bağlar geliştiriliyor. 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023 itibarıyla 37 milyar dolara ulaşmıştır.

Çin'in Bölgedeki Etkisi

Çin, son yıllarda Afrika ülkeleri ile ekonomik bağlarını güçlendirdi. 4-6 Eylül arasında düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) ile pek çok Afrikalı lideri bir araya getirdi. Altyapı ve kaynak yatırımlarıyla kıtadaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Afrika: Ekonomik Rekabetin Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Aybar, Afrika'nın zengin maden kaynakları ile dikkat çektiğini ve kıtanın dış ülkeler için bir hammadde kaynağı olarak görüldüğünü belirtiyor. Afrikalı genç nüfus, büyüyen bir tüketici kesimi oluşturuyor ve bu durum, kıtanın uluslararası aktörler için cazibesini artırıyor.

Tarihsel Bağlar ve Potansiyel İlişkiler

Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkiler, güçlü tarihi bağlarla desteklenmektedir. Ancak Aybar, Türkiye'nin Afrika ile olan iktisadi ilişkilerinin hâlâ potansiyelini gerçekleştirmekten uzak olduğunu vurguladı. Eğitim, sağlık ve finans alanında yatırımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Çin'in Rekabetteki Rolü

Çin, Afrika'daki varlığını güçlendirmek için finansal krediler ve altyapıya yoğun yatırımlar yapıyor. Aybar, Çin'in kıtadaki adımlarının, Batılı ülkeleri endişelendirdiğini ancak geleneksel sömürgecilerin birçok alanda Çin ile iş birliği yaptığını belirtti.

Afrika’nın Doğal Zenginlikleri ve Geleceği

Afrika, jeopolitik ve ekonomik açıdan büyük güçlerin mücadelesinin ortasında yer alıyor. Abdirashid Diriye Kalmoy, kıtanın zengin doğal kaynaklarının ve jeostratejik konumunun rekabeti artırdığını vurguladı. ABD ve Çin, Afrika'daki güç savaşında stratejik adımlar atarken, Türkiye de bu rekabette etkisini artırmaya çalışıyor.

Küresel güçlerin kıtadaki varlığı, bölgedeki iş, eğitim, dijital okuryazarlık ve teknolojik transfer fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Ancak doğal kaynaklar ile yaşam alanlarının korunması büyük bir önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.