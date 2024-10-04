Afrim Gashi: Türk, Arnavut ve Makedon Kültürlerini Birlikte İnşa Ettik

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi'nin Marmara Üniversitesi'ndeki Konuşması

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği "Ortak Coğrafyadan Ortak Jeopolitiğe" konulu konuşmada, Türk, Arnavut ve Makedon kültürlerinin birlikte inşa edildiğini vurguladı. Gashi, "Osmanlı İmparatorluğu’nu birlikte inşa ettik; yeni Türkiye’yi de birlikte inşa ettik," dedi.

Ortak Gelecek Vurgusu

Gashi, konuşmasında, "Günümüzde ortak bir istikametimiz var, geriye geleceğimizi de birlikte tasarlamak kalıyor," ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Osmanlı döneminde bu halkları bir arada tutan millet sisteminden ve kozmopolit yaşamdan söz etti.

Türkiye İle Stratejik Ortaklık

Gashi, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın güvenilir dostu ve stratejik ortağı olduğunu belirterek iki ülkenin NATO’daki ortaklıklarına da atıfta bulundu. "Dünyanın her noktasında barışın hakim olması için çabalarımızı sürdürüyoruz," diyerek ikili ilişkilerin önemini vurguladı.

Ekonomik Yatırımlar ve İşbirlikleri

Kuzey Makedonya’nın Avrupa entegrasyonundaki zorluklara rağmen Türkiye’nin sunduğu desteklerden dolayı minnettar olduğunu belirten Gashi, Türkiye’nin son yıllarda bankacılık, otelcilik, havalimanı işletmeleri ve eğitim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Teşekkürler ve Gelecek Umudu

Son olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür eden Gashi, işbirliklerinin gelecekte daha da artmasını ve gelecek nesillerin bu işbirliğini sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstanbul’da bulunan Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, Marmara Üniversitesinde "Ortak Coğrafyadan Ortak Jeopolitiğe" konulu bir konuşma yaptı.

Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstanbul’da bulunan Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, Marmara Üniversitesinde "Ortak Coğrafyadan Ortak Jeopolitiğe" konulu bir konuşma yaptı.

Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstanbul’da bulunan Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, Marmara Üniversitesinde "Ortak Coğrafyadan Ortak Jeopolitiğe" konulu bir konuşma yaptı.