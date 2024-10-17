Afrin'de PKK/YPG'ye Yönelik Operasyonda Terörist Şebeke Çökertildi

Afrin'de Terörle Mücadele Operasyonu

Suriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı alanında PKK/YPG'ye bağlı bir terör şebekesi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hasan el Ali ve Çetenin Yakalanması

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı askeri polis, teröristle bağlantılı 10 kişiyle birlikte, Şubat ayında Afrin'de gerçekleştirdiği bomba yüklü motosiklet saldırısının faili Hasan el Ali'yi de yakaladı.

Soruşturma Süreci

Askeri polis, olayla ilgili başlattığı 4 aylık titiz çalışma sonucunda, kamera kayıtlarını inceleyerek Hasan el Ali ile birlikte 10 teröristin kimliklerini belirledi. Yapılan araştırmalarda, el Ali'nin kendi çocuğunu terör eylemleri için kullandığı ve bomba yüklü motosikleti benzin istasyonuna bırakmasını sağladığı tespit edildi.

Terör Eylemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yakalanan teröristlerin verdikleri ifadelerde, 2022-2024 yılları arasında Zeytin Dalı Harekat bölgesinde toplam 10 terör eylemi gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladılar. İşlemler sırasında, şebekenin daha sonraki eylemlerinde kullanmayı düşündüğü 5 adet el yapımı patlayıcı düzenek ile birlikte 3 adet standart ve 11 adet güçlendirilmiş el bombası ele geçirildi.