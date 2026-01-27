Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor

Bayrak Tepe geleneği sürüyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde asker adayları her yıl askere gitmeden önce 1 ay boyunca köydeki Bayrak Tepe'de nöbet tutuyor.

Etkinlikler kapsamında adaylara her gün farklı bir aile tarafından yemek ikramı yapılıyor, mevlit okunup dua ediliyor. Gençler, köyün hemen üst kısmında bulunan tepede sırayla nöbet görevini sürdürüyor.

Geçmiş yıllarda yine gençler tarafından tepeye parke taşları kullanılarak 100 metrekarelik Türk bayrağı yapılmıştı.

Asker adayı Yüksel Tekin uygulamaya dair şunları söyledi: 'Akharım beldemizin gelenek, görenek ve adetleri vardır. Bizde bunlara ayak uyduruyoruz. Bundan dolayı askere gitmeden 30 gün önce köyümüzde asker adayları davet edilir. Eğlenceler olur. Mevlit okunur. 2012 yılında da askere gidecek abilerimiz bu tepeye bu bayrağı yapmışlar. 2012 yılından beri her sene asker adaylarımız burada nöbet tutar'

Bu gelenek, köydeki dayanışma ve anma ritüellerinin bir parçası olarak her yıl düzenli şekilde sürdürüyor.

