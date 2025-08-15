Afyonkarahisar Bolvadin'de Örtü Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisinde yangın sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekip ve araçlar arasında 15 itfaiye, orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter bulunuyor.

Bodur ağaçlık alanların bulunduğu arazide, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor.

