DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Afyonkarahisar Bolvadin'de Örtü Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Afyonkarahisar Bolvadin Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisinde çıkan örtü yangınına çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:00
Afyonkarahisar Bolvadin'de Örtü Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Afyonkarahisar Bolvadin'de Örtü Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisinde yangın sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekip ve araçlar arasında 15 itfaiye, orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter bulunuyor.

Bodur ağaçlık alanların bulunduğu arazide, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde örtü yangını çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde örtü yangını çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde örtü yangını çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos