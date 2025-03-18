Afyonkarahisar'da Ambulansa Yol Vermeyen Tır Sürücüsüne Ceza

Afyonkarahisar'da Acil Durumlara Dikkat!

Afyonkarahisar'da, bir tır sürücüsü, ambulansa yol vermediği gerekçesiyle idari para cezası ile cezalandırıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay 13 Mart'ta OSB Kavşağı civarında gerçekleşti.

Olay, bir vatandaşın tır sürücüsünün ambulansa yol vermediğine dair görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşmasının ardından gündeme geldi. Bu şikayet üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini tespit ederek gerekli yasal işlemleri başlattı.

Tespit edilen sürücü İ.Ç.'ye idari para cezası uygulandı. Bu ceza, trafik kurallarının ihlali ve acil durum araçlarına öncelik vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.