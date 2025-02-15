Afyonkarahisar'da Annesini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Şok Edici Olay: Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 21 yaşındaki O.G., annesi H.Ç. ile arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu annesini bıçaklayarak öldürdü.

Medrese Mahallesi'nde meydana gelen olayda, O.G. ve H.Ç. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.G., bu sinirle annesini bıçakladı. Olayın hemen ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Saat kaydedilmeksizin olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahaleye rağmen H.Ç.'yi İscehisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. H.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Panikle olay yerinden kaçmaya çalışan O.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, H.Ç.'nin cenazesi, ilçe mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bu üzücü olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı.