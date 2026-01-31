KAYMEK'ten Yarıyıl Tatilinde Öğrencilere Ücretsiz Tiyatro

Genç KAYMEK öğrencileri Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda 'Öğle Kahvesi' oyununu izledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Genç KAYMEK'te eğitim alan öğrencilere yarıyıl tatilinde moral ve sosyalleşme fırsatı sundu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ücretsiz bilet dağıtıldı ve katılımcılar 'Öğle Kahvesi' adlı oyunu izledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, oyun sayesinde hem keyifli vakit geçirip hem de derslerin yoğunluğundan bir mola vererek gelecek eğitim dönemine enerji topladı. KAYMEK, Kayseri'de adeta 6'ncı üniversite gibi hizmet vererek gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Genç KAYMEK öğrencilerinden Sümeyye Bolat, Başkan Memduh Büyükkılıç'a eğitim ve sosyal faaliyetlerde sağlanan imkânlar için teşekkür etti. Katılımcı öğrencilerden Taha Yasin Özdemir ise Genç KAYMEK'in tüm imkânlarından faydalandığını belirterek Başkan Büyükkılıç'a minnettarlığını iletti.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte öğrencilerin memnuniyeti ve mutluluğu gözlerinden okunurken, organizasyon katılımcılar tarafından olumlu karşılandı.

