Afyonkarahisar'da ÇMVA Ziyaretleri: Besicilik İşletmelerinde İnceleme ve Bilgilendirme

Afyonkarahisar'da ÇMVA çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'da besicilik yapan işletmelere yönelik Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) çerçevesinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çalışmanın Kapsamı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇMVA kapsamında il genelinde faaliyet gösteren tarımsal işletmelere ziyaretler gerçekleştirildi.

Yerinde Değerlendirme

Ziyaretlerde işletmelerin üretim yapısı ile gelir-gider durumu incelendi. Ayrıca ÇMVA veri toplama sürecine ilişkin uygulamalar yerinde değerlendirildi.

Üreticilere Bilgilendirme

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilere sistemin önemi ve sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

