Afyonkarahisar'da ÇMVA Ziyaretleri: Besicilik İşletmelerinde İnceleme ve Bilgilendirme

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ÇMVA çalışmaları kapsamında besicilik işletmeleri ziyaret edilerek üretim, gelir-gider incelemesi yapıldı ve üreticiler bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:33
Afyonkarahisar'da ÇMVA çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'da besicilik yapan işletmelere yönelik Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) çerçevesinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çalışmanın Kapsamı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇMVA kapsamında il genelinde faaliyet gösteren tarımsal işletmelere ziyaretler gerçekleştirildi.

Yerinde Değerlendirme

Ziyaretlerde işletmelerin üretim yapısı ile gelir-gider durumu incelendi. Ayrıca ÇMVA veri toplama sürecine ilişkin uygulamalar yerinde değerlendirildi.

Üreticilere Bilgilendirme

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilere sistemin önemi ve sağladığı katkılar hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları