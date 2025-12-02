Afyonkarahisar'da 'Deprem Master Planı' Hazırlığı Oy Birliğiyle Kabul

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında 'Deprem Master Planı' hazırlıklarının başlatılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:44
Afyonkarahisar'da 'Deprem Master Planı' Hazırlığı Oy Birliğiyle Kabul

Afyonkarahisar'da 'Deprem Master Planı' Hazırlıkları Resmen Başlıyor

Belediye Meclisi yatırımları değerlendirdi, bilimsel veriye dayalı yol haritası hedefleniyor

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 'Deprem Master Planı' hazırlıklarının başlatılmasını oy birliği ile kabul etti.

Toplantıda; belediye sorumluluk alanındaki yapı stokunun depremselliğinin değerlendirilmesi, zemin ile jeolojik-jeoteknik özelliklerin tespit edilmesi, afet risklerinin azaltılması ve şehir planlamasında bilimsel verilere dayalı bir yol haritası oluşturulması amaçlarıyla gerekli bütçenin planlanması, uzman kuruluşlarla protokoller yapılması ve teknik çalışmaların yürütülmesi için hazırlıklara başlanmasına karar verildi.

Başkan Köksal, uygulamaya geçirildiğinde Afyonkarahisar'ın bu alanda ilk il olacağını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem riski yüksek olan bir kentiz. Yapı stokunun belirlenmesi, buna göre hazırlıkların yapılması gerekiyor. 6 Şubat depreminde ne yazık ki çok can kaybımız oldu. Allah korusun bir deprem olursa, bir can kaybı yaşanmadan atlatmak istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz"

Karar, belediyenin afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların planlanmasının önünü açıyor. Hazırlık sürecinde teknik incelemeler, protokoller ve bütçe çalışmaları öncelikli maddeler arasında yer alacak.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRİLEN MECLİS TOPLANTISINDA ‘DEPREM MASTER PLANI’...

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRİLEN MECLİS TOPLANTISINDA ‘DEPREM MASTER PLANI’ HAZIRLIKLARININ BAŞLATILMASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
Kayserili Müteahhit Uğur Özbek: 20 milyon TL'lik villa satışında dolandırıldım
7
Altıntaş’ta Asayiş Toplantısı — Kaymakam Ayşegül Yıldırım Başkanlığında

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?