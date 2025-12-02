Afyonkarahisar'da 'Deprem Master Planı' Hazırlığı Oy Birliğiyle Kabul

Afyonkarahisar'da 'Deprem Master Planı' Hazırlıkları Resmen Başlıyor

Belediye Meclisi yatırımları değerlendirdi, bilimsel veriye dayalı yol haritası hedefleniyor

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Burcu Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 'Deprem Master Planı' hazırlıklarının başlatılmasını oy birliği ile kabul etti.

Toplantıda; belediye sorumluluk alanındaki yapı stokunun depremselliğinin değerlendirilmesi, zemin ile jeolojik-jeoteknik özelliklerin tespit edilmesi, afet risklerinin azaltılması ve şehir planlamasında bilimsel verilere dayalı bir yol haritası oluşturulması amaçlarıyla gerekli bütçenin planlanması, uzman kuruluşlarla protokoller yapılması ve teknik çalışmaların yürütülmesi için hazırlıklara başlanmasına karar verildi.

Başkan Köksal, uygulamaya geçirildiğinde Afyonkarahisar'ın bu alanda ilk il olacağını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem riski yüksek olan bir kentiz. Yapı stokunun belirlenmesi, buna göre hazırlıkların yapılması gerekiyor. 6 Şubat depreminde ne yazık ki çok can kaybımız oldu. Allah korusun bir deprem olursa, bir can kaybı yaşanmadan atlatmak istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz"

Karar, belediyenin afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların planlanmasının önünü açıyor. Hazırlık sürecinde teknik incelemeler, protokoller ve bütçe çalışmaları öncelikli maddeler arasında yer alacak.

