Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar’da Şok Edici Cinayet

Afyonkarahisar'da annesini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen H.H.B. (19) ve arkadaşı O.K. yakalanarak tutuklandı. Olay, Fatih Mahallesi’nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adrese intikal etmesiyle ortaya çıktı.

Ölü ve Yaralı Durumda Bulundu

Evde yaralı bulunan Sevgi E. (41), Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçış ve Yakalanma

Olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlenen H.H.B. ve arkadaşının peşine düşen emniyet güçleri, kısa sürede ikiliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalama sırasında, şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği bir araziye attıkları tespit edildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan H.H.B. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve arkadaşı tutuklandı.