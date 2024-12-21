DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.465.309,94 -1,78%

Afyonkarahisar'da Sahte İçki Satışına Baskın: 3 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptığı belirlenen 3 kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:59
Afyonkarahisar'da Sahte İçki Satışına Baskın: 3 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, Sultandağı ve Dinar ilçelerinde R.S, H.P. ve N.K.'nin evlerinde sahte içki imal ettikleri ve sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda toplamda 18 litre etil alkol, 14 litre kaçak içki, 5 şişe sahte alkol, 10 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 76 mermi, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemlere tabi tutuldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında
3
Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama
4
Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi
5
Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı
6
Batı Şeria'da Filistinliler, Artan İsrail Saldırıları Karşısında Endişeli
7
Diyarbakır'da 13 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı