Afyonkarahisar'da Sahte İçki Satışına Baskın: 3 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, Sultandağı ve Dinar ilçelerinde R.S, H.P. ve N.K.'nin evlerinde sahte içki imal ettikleri ve sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda toplamda 18 litre etil alkol, 14 litre kaçak içki, 5 şişe sahte alkol, 10 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 76 mermi, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemlere tabi tutuldu.