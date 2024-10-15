Afyonkarahisar'da Trafik Tartışması Sonrası Darp Olayı: 3 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da Olaylı Trafik Anı

Afyonkarahisar’da, trafikte sürücüler arasında yaşanan bir tartışma sonrasında 27 yaşındaki S.B. isimli otomobil sürücüsü darbedildi. Olay, 10 Ekim’de Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleşti.

Gözaltına Alma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine hemen harekete geçti. Görüntülerde, B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) isimli 3 şüphelinin, S.B.’ye saldırdığı aydınlatıldı. Olayla ilgili olarak, emniyete veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar yapılmadığı belirlendi.

Darp İddiasının Arkasındaki Sebep

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde, sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddialarıyla S.B.'yi uyarmaya gittiklerini ifade etti. Ancak, S.B.'nin kendilerine küfür etmesi üzerine, olayın bu noktaya geldiğini söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülmekte olup, yetkililer konunun takipçisi olacaklarını duyurdular.

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.