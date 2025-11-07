Ağdam Cuma Mescidi yeniden ibadete açıldı

Ermeni işgali sırasında ahır olarak kullanılan 1868 yapımı Ağdam Cuma Mescidi, Karabağ Zaferi sonrası restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:14
Azerbaycan’ın Karabağ’da 44 günlük Vatan Muharebesiyle özgürleştirilen Ağdam kentinde, tarihi Ağdam Cuma Mescidi baştan aşağı onarılarak yeniden ibadete açıldı. Kentin simgelerinden biri olarak kabul edilen mescidin geçmişi ve son durumu yerinde incelendi.

Tarihçe ve işgal yılları

Ağdam Cuma Mescidi, 1868 yılında inşa edildi. Mescitte 1993 yılına kadar ibadet edildi; ardından Ermeni işgali sürecinde yapı ağır tahribata uğradı. İşgal döneminde mescidin içerisi uzun yıllar ahır olarak kullanıldı, içinde inek ve domuz beslenirken duvarlar da tahrip edildi.

İldar Kerimov işgal yıllarını şöyle anlattı: "Ağdam mescidi 1868 yılında inşa edilmiştir. 1993 yılında mescidimizde ibadet ediyorduk. İşgal döneminde düşman Ermeniler, hayvanları, inekleri ve domuzları burada beslediler. Burayı harabeye çevirdiler. İşgalden sonra Azerbaycan ordusunun sayesinde yeniden restore edildi."

Restorasyon ve tekrar açılış

Kentin hakim noktasında yükselen çifte minareli Cuma Mescidi Ermeniler tarafından yıkılmadı; ancak kutsal mekanın işlevi tersine çevrilerek ahıra dönüştürüldü ve minareleri gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Karabağ Zaferi’nin ardından yapılan kapsamlı restorasyonla mescid eski ihtişamına kavuşturuldu.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cuma Mescidi yeniden ibadete açıldı ve bugün mescidin avlusunda yeniden ezan sesleri yankılanıyor.

