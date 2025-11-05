Ağın'da Yöresel Leblebi Etkinliği: Vali Hatipoğlu Kadın Girişimini Tebrik Etti

Ağın'da Yöresel Leblebi Yapımı Etkinliği

Vali Hatipoğlu: Ağın leblebisi ulusal pazarlarda yer bulabilir

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Yöresel Leblebi Yapımı Programı' geniş katılımla gerçekleşti.

Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Aslan Doğan, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakır, 9. Bölge Müdürü Sabahattin Şamcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ilçeye özgü leblebi yapımı uygulamalı olarak tanıtıldı.

Vali Hatipoğlu konuşmasında, kooperatifte daha önce yaşanan yangın sonrasında devletin tüm kurumlarının destekleriyle üretimin yeniden başladığını vurguladı. Hatipoğlu, 'Kadınlarımızın bu girişimini tebrik ediyorum. Ağın leblebisi kendine has tadı ve yapım yöntemiyle ulusal pazarlarda da yer bulacaktır. Bu anlamda ürün çeşitliliği ve pazar erişimi konusunda da çalışmalarımız sürüyor' dedi.

Program, yöresel leblebinin ikramı ve kadın kooperatifine yapılan ziyaretle sona erdi.

