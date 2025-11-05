Ağın'da Yöresel Leblebi Etkinliği: Vali Hatipoğlu Kadın Girişimini Tebrik Etti

Elazığ’ın Ağın ilçesinde düzenlenen 'Yöresel Leblebi Yapımı Programı'nda Vali Numan Hatipoğlu, kadın kooperatifinin üretiminin yeniden başladığını ve pazar hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:43
Ağın'da Yöresel Leblebi Etkinliği: Vali Hatipoğlu Kadın Girişimini Tebrik Etti

Ağın'da Yöresel Leblebi Yapımı Etkinliği

Vali Hatipoğlu: Ağın leblebisi ulusal pazarlarda yer bulabilir

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Yöresel Leblebi Yapımı Programı' geniş katılımla gerçekleşti.

Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Aslan Doğan, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakır, 9. Bölge Müdürü Sabahattin Şamcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ilçeye özgü leblebi yapımı uygulamalı olarak tanıtıldı.

Vali Hatipoğlu konuşmasında, kooperatifte daha önce yaşanan yangın sonrasında devletin tüm kurumlarının destekleriyle üretimin yeniden başladığını vurguladı. Hatipoğlu, 'Kadınlarımızın bu girişimini tebrik ediyorum. Ağın leblebisi kendine has tadı ve yapım yöntemiyle ulusal pazarlarda da yer bulacaktır. Bu anlamda ürün çeşitliliği ve pazar erişimi konusunda da çalışmalarımız sürüyor' dedi.

Program, yöresel leblebinin ikramı ve kadın kooperatifine yapılan ziyaretle sona erdi.

ELAZIĞ’IN AĞIN İLÇESİNDE, TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE “YÖRESEL LEBLEBİ YAPIMI...

ELAZIĞ’IN AĞIN İLÇESİNDE, TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE “YÖRESEL LEBLEBİ YAPIMI PROGRAMI” DÜZENLENDİ. PROGRAMA KATILAN VALİ NUMAN HATİPOĞLU, AĞIN LEBLEBİSİ’NİN ÖZGÜN TADIYLA ULUSAL PAZARLARDA YER BULABİLECEĞİNİ BELİRTEREK KADIN GİRİŞİMCİLERİ TEBRİK ETTİ

ELAZIĞ’IN AĞIN İLÇESİNDE, TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE “YÖRESEL LEBLEBİ YAPIMI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te halk otobüsünün çarptığı yaya Fatma Kartalkanatlı hayatını kaybetti
2
Kayseri'de Lise Öğrencisi Doğum Gününden 2 Gün Sonra Trafik Kazasında Öldü
3
Muş’ta "Çocukluk Çağı Travmaları ve Mücadele" Eğitimi Düzenlendi
4
Mardinli Esengül Bozdağ Alan, Savaş ve Göç Mağduru Kadınların Sesi
5
Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek
6
Cizre'de 'Bed-i Besmele' Töreniyle Nuh’un Gemisi 4-6 Yaş Eğitime Başladı
7
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi