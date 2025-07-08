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Ağrı'da 3 Bin 427 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:38
Ağrı'da 3 Bin 427 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi

Ağrı'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Önemli Başarı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi. Vali Koç, açıklamalarını Valilik toplantı salonunda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası yaptı.

Güvenlik Operasyonları ve Gözaltılar

Koç, yapılan güvenlik operasyonlarına da dikkat çekerek, haziran ayı içerisinde 45 terör operasyonu düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alınmış, 2’sinin tutuklandığını, 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Kaçakçılık Ve Uyuşturucu Operasyonları

Vali Koç, ayrıca 3 kaçakçılık operasyonunda 3 kişinin tutuklandığını ve yerel bir organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu. 12 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Koç, bu çalışmalar sonucunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve tüm bu şahısların tutuklandığını belirtti.

Sınır Güvenliği ve İnsan Kaçakçılığı Mücadeleleri

Vali Koç, haziran ayında il genelinde 13 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu düzenlendiğini ve bu operasyonlar sonucunda 3 şahsın tutuklandığını ifade etti. 5 araca el koyulduğunu da sözlerine ekledi. Hudut birliklerinin çalışmaları sayesinde 3 bin 427 düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini vurgulayan Koç, ilde bulunan 5 mobil göç noktası aracılığıyla 6 bin 464 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 37 düzensiz göçmenin tespit edildiğini kaydetti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında İran sınırında hudut birliklerince yapılan çalışmalar...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, haziran ayında İran sınırında hudut birliklerince yapılan çalışmalar sonucu 3 bin 427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

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