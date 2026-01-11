Ağrı'da 5 Aylık Down Sendromlu Bebek Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi

Kalp yetmezliği gelişen H.F., ileri tedavi için başkentteki hastaneye nakledildi

Ağrı’da down sendromu ve kalp hastalığı bulunan 5 aylık H.F., solunum sıkıntısı ve kalp rahatsızlığı şikâyetleriyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İzlem sürecinde kalp yetmezliği gelişmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi doğdu ve sevk kararı alındı.

Tedavisine devam edilmesi amacıyla bebek, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakledildi.

Yetkililer, H.F.'nin tedavisine Ankara'da devam edileceğini bildirdi.

