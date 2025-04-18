Ağrı'da Ambulans Helikopter Göz Hastalığı Olan Bebek İçin Havalandı

Ağrı'da Önemli Bir Müdahale: Ambulans Helikopter Havalandı

Ağrı'da, erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedavi edilen Adar Çetin bebeği, hastalığının ilerlemesi nedeniyle ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Erken Doğmuş Olan Bebeğin Durumu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce, 25 hafta 4 günlük olarak 710 gram ağırlığında dünyaya gelen Adar Çetin bebeğin, erken doğuma bağlı gözlerinde prematüre retinopatisi (ROP) geliştiği tespit edildi. Bunun üzerine, doktorlar, minik bebeği sağlığına kavuşturmak için hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi altına aldı.

Sevk Süreci ve Ambulans Helikopter

Yapılan muayenelerde Çetin'in gözlerindeki görme kaybının zamanla ilerlemesi üzerine sağlık ekipleri, minik bebeğin Van'a sevk edilmesine karar verdi. Hasta bebek, gerekli işlemlerin ardından hastane bahçesindeki piste inen ambulans helikoptere konularak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.