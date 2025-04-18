DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.186,47 0%

Ağrı'da Ambulans Helikopter Göz Hastalığı Olan Bebek İçin Havalandı

Ağrı'da erken doğum sebebiyle görme kaybı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:53
Ağrı'da Ambulans Helikopter Göz Hastalığı Olan Bebek İçin Havalandı

Ağrı'da Önemli Bir Müdahale: Ambulans Helikopter Havalandı

Ağrı'da, erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedavi edilen Adar Çetin bebeği, hastalığının ilerlemesi nedeniyle ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Erken Doğmuş Olan Bebeğin Durumu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce, 25 hafta 4 günlük olarak 710 gram ağırlığında dünyaya gelen Adar Çetin bebeğin, erken doğuma bağlı gözlerinde prematüre retinopatisi (ROP) geliştiği tespit edildi. Bunun üzerine, doktorlar, minik bebeği sağlığına kavuşturmak için hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi altına aldı.

Sevk Süreci ve Ambulans Helikopter

Yapılan muayenelerde Çetin'in gözlerindeki görme kaybının zamanla ilerlemesi üzerine sağlık ekipleri, minik bebeğin Van'a sevk edilmesine karar verdi. Hasta bebek, gerekli işlemlerin ardından hastane bahçesindeki piste inen ambulans helikoptere konularak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi...

Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi...

Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İlkel Teleferik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti
3
Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!
4
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Sesler ve Küller' Eserinin Dünya Prömiyeri
5
Bursa'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
6
Adana'da 19 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
7
AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu