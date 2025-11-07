Ağrı’da Esnaf Memet Emin Karaman İş Yerinde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ağrı kent merkezinde uzun yıllardır esnaflık yapan Memet Emin Karaman, iş yerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, kentte derin üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

Olay, kent merkezindeki Nevzat Güngör Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinde çalıştığı sırada aniden fenalaşan Memet Emin Karaman, yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaman’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Memet Emin Karaman kurtarılamadı. Karaman’ın ani ölümü, Ağrı’da geniş bir üzüntüye yol açtı; vatandaşlar taziye mesajları paylaştı.

AĞRI’DA UZUN YILLARDIR ESNAFLIK YAPAN MEMET EMİN KARAMAN, İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.