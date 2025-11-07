Ağrı’da Esnaf Memet Emin Karaman İş Yerinde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ağrı’da uzun yıllardır esnaflık yapan Memet Emin Karaman, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 00:11
Ağrı’da Esnaf Memet Emin Karaman İş Yerinde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ağrı’da Esnaf Memet Emin Karaman İş Yerinde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ağrı kent merkezinde uzun yıllardır esnaflık yapan Memet Emin Karaman, iş yerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, kentte derin üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

Olay, kent merkezindeki Nevzat Güngör Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinde çalıştığı sırada aniden fenalaşan Memet Emin Karaman, yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaman’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Memet Emin Karaman kurtarılamadı. Karaman’ın ani ölümü, Ağrı’da geniş bir üzüntüye yol açtı; vatandaşlar taziye mesajları paylaştı.

AĞRI’DA UZUN YILLARDIR ESNAFLIK YAPAN MEMET EMİN KARAMAN, İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU...

AĞRI’DA UZUN YILLARDIR ESNAFLIK YAPAN MEMET EMİN KARAMAN, İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

AĞRI’DA UZUN YILLARDIR ESNAFLIK YAPAN MEMET EMİN KARAMAN, İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'de İETT Otobüsü Yolda Sıkıştı: Ferhatpaşa'da Trafik Aksadı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Aksaray'da otomobil elektrik direğine saplandı: 2 ağır yaralı
4
Ağrı’da Esnaf Memet Emin Karaman İş Yerinde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
5
Manisa'da Engelli Rampası ve Park Yeri İhlallerine 72 bin 461 TL Ceza
6
Cevdet Yılmaz COP30'te: Türkiye, iklimde güney-kuzey köprüsü olmaya hazır
7
Bursa'da servis aracı yayaya çarptı: Z.O. ağır yaralandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu