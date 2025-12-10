DOLAR
Batman'da Silahlı Kavgada 70 Yaşındaki Davut Ataş Hayatını Kaybetti

Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan 70 yaşındaki Davut Ataş yaşamını yitirdi; bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:09
Çamlıtepe Mahallesi'nde rastgele açılan ateş sonucu yaşlı vatandaş hayatını kaybetti

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada çevreye rastgele ateş açıldı. Bu sırada bölgeden geçmekte olan 70 yaşındaki Davut Ataş, kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ataş kurtarılamadı ve cenazesi morga kaldırıldı.

Kavgada ayrıca bir kişi yaralandı ve yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

