Bilecik'te İnşaat İşçisi Alacak İddiasıyla Çatıya Çıktı

Bilecik'te İnşaatta Gerilim: İşçi Çatıya Çıktı

Taşeron alacağı iddiası üzerine 5 katlı binanın çatısına çıktı

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Gülveren Sokak'ta, Bilecik İl Özel İdaresi Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yapılan inşaatta çalışan bir kişi, müteahhitten alacağı olduğunu iddia ederek 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Olayı gören işçi arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın atlama ihtimaline karşı apartmanın önüne şişme yatak açtı.

Güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonuç verdi; şahıs çatıdan indirilerek kontrol amaçlı polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve süreçle ilgili ayrıntılar yetkililerce açıklanacak.

BİLECİK'TE DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN İNŞAATTA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ, TAŞERON FİRMADAN ALACAĞINI ALAMADIĞINI İDDİA EDEREK 5 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI. EKİPLERİN İKNA EDİP AŞAĞIYA İNDİRDİĞİ ŞAHIS POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.