DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,83 -0,59%
ALTIN
5.786,48 -0,39%
BITCOIN
3.995.861,1 -0,83%

Bilecik'te İnşaat İşçisi Alacak İddiasıyla Çatıya Çıktı

Bilecik'te depremzedeler için yapılan inşaatta çalışan işçi, alacağını alamadığını iddia ederek 5 katlı binanın çatısına çıktı; ekipler ikna edip indirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:09
Bilecik'te İnşaat İşçisi Alacak İddiasıyla Çatıya Çıktı

Bilecik'te İnşaatta Gerilim: İşçi Çatıya Çıktı

Taşeron alacağı iddiası üzerine 5 katlı binanın çatısına çıktı

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Gülveren Sokak'ta, Bilecik İl Özel İdaresi Plan, Proje, İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yapılan inşaatta çalışan bir kişi, müteahhitten alacağı olduğunu iddia ederek 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Olayı gören işçi arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın atlama ihtimaline karşı apartmanın önüne şişme yatak açtı.

Güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonuç verdi; şahıs çatıdan indirilerek kontrol amaçlı polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve süreçle ilgili ayrıntılar yetkililerce açıklanacak.

BİLECİK'TE DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN İNŞAATTA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ, TAŞERON FİRMADAN ALACAĞINI...

BİLECİK'TE DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN İNŞAATTA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ, TAŞERON FİRMADAN ALACAĞINI ALAMADIĞINI İDDİA EDEREK 5 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI. EKİPLERİN İKNA EDİP AŞAĞIYA İNDİRDİĞİ ŞAHIS POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.

BİLECİK'TE DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN İNŞAATTA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ, TAŞERON FİRMADAN ALACAĞINI...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Kırmızı Işıkta Zincirleme Kaza: 2 Jandarma Personeli Yaralandı
2
Arnavutköy'de Beton Mikseri Temizlerken Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Hong Kong'da "Wang Fuk Court" yangınında can kaybı 146'ya yükseldi
4
Küresel Sumud Filosu aktivisti Arslan anlattı: Gazze yakınında alıkonulma
5
Seçimde güvenlik için 594 bin personel görevlendirildi
6
Yalvaç'ta Köpek Ölümleri: Muhtar Hasan Aydın'dan Belediyeye Tepki
7
Bornova'da 7 Katlı İş Hanı Yangını: 12 Kişi Kurtarıldı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi