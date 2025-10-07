Ağrı'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Protesto ve Dayanışma Mesajı

Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda, katılımcılar Eski Van Caddesi'ndeki Meydan Camisi önünde toplandı ve ellerinde Türk ile Filistin bayrakları taşıdı.

Topluluk, "Hamas'a Selam Direnişe Devam", "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Etkinlik sırasında Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan bir aktivist, cep telefonuyla görüntülü olarak alandaki vatandaşlara hitap etti.

