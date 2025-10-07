Ağrı'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Ağrı'da sivil toplum ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederek Eski Van Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne yürüdü.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:36
Protesto ve Dayanışma Mesajı

Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda, katılımcılar Eski Van Caddesi'ndeki Meydan Camisi önünde toplandı ve ellerinde Türk ile Filistin bayrakları taşıdı.

Topluluk, "Hamas'a Selam Direnişe Devam", "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Etkinlik sırasında Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan bir aktivist, cep telefonuyla görüntülü olarak alandaki vatandaşlara hitap etti.

Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Eski Van Caddesi'ndeki Meydan Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Hamas'a Selam Direnişe Devam", "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

