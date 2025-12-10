DOLAR
Fethiye'de 'Umut' Tiyatrosu: 500 Öğrenciyle Bağımlılık Farkındalığı

Fethiye'de sahnelenen 'Umut' adlı oyun, yaklaşık 500 lise öğrenciye bağımlılıkla mücadele mesajı verdi; etkinlik Muğla Valiliği himayesinde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:49
Etkinlik Detayları

'Bağımlı Bir Bireyin Hayatını Anlatan Tiyatro Etkinliği''nin ilk durağı Fethiye oldu. Yaklaşık 500 lise öğrencisi, bağımlılıkla mücadele temasını işleyen 'Umut' adlı tiyatro oyununu ilgiyle izledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın himayesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu Salonu'nda sahnelendi. Oyun kimi zaman güldürdü, kimi zaman duygulandırdı ve öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Gösterinin ardından gençler, oyuncularla hatıra fotoğrafları çektirirken salon girişinde hazırlanan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmayı da ihmal etmedi.

Yetkililerin Mesajı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Fethiye Temsilcisi Bilal Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ise günümüz gençliğinin teknoloji ve internetle iç içe bir çağda yaşadığını vurgulayarak, 'Gençlerin uzun nasihatleri dinlemekten sıkıldığını biliyoruz. Bu nedenle bağımlılığı sizlere en doğru şekilde anlatabilmek için gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan ‘Umut’ adlı tiyatro oyununu hazırladık. Bağımlı olma, özgür ol! Bizler, fikri hür, vicdanı hür bir gençlik istiyoruz' sözleriyle gençlere seslendi.

Umut adlı oyun ve etkinlik, bağımlılık farkındalığını sahne aracılığıyla gençlere aktarmayı amaçlayan çalışmanın ilk adımı olarak kayda geçti.

