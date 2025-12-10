DOLAR
Grand Kartal Otel davasında 9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline taksir soruşturması kapsamında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 19:03
Danıştay izninin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

21 Ocak gecesi Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. 32 sanığın yargılandığı davada; aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı "Olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet, yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti. Diğer 18 sanığa değişen oranlarla ceza verilirken 3 sanık beraat etmişti.

Danıştay 1. Dairesi’nin Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri hakkında soruşturma izni vermesinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 bürokratı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Şüpheliler, SEGBİS üzerinden yapılan duruşmaya katıldı.

Hâkimlik, şüpheli personeller hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Yurt dışı çıkışı yasaklanan isimler ve görevleri şunlar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç., ve baş kontrolörler Barış B., Melda A., Şule A. ile Ramazan A..

Karar, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Süreç ile ilgili gelişmeler, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkeme işlemleri doğrultusunda takip edilecek.

