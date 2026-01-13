Didim Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Semineri — 15 Ocak 2026

Didim Belediyesi, Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 15 Ocak 2026'da DİGEM'de kadın sağlığı semineri düzenliyor. Konuşmacı: Op. Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya.

Didim Belediyesi kadın sağlığı semineri düzenliyor

Aydın’ın Didim ilçesinde kadın sağlığını korumaya ve toplumda farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir etkinlik hazırlanıyor. Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenecek seminer, erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemini öne çıkaracak.

Seminerin detayları

Seminer 15 Ocak 2026 Çarşamba saat 16.30'da DİGEM'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya kapsamlı bir sunum yapacak.

Sunumda serviks kanserinin risk faktörleri, korunma yolları, tarama yöntemleri ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.

Belediye Başkanı'ndan çağrı

Hatice Gençay etkinliğe tüm kadınları davet ederek şunları söyledi: "Bu tür bilinçlendirici çalışmalar hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıyor. Etkinliğimiz kadınlarımızın kendi sağlıklarını koruma konusunda daha bilinçli adımlar atmalarına katkı sağlayacak. Etkinliğimize tüm kadınlarımızı davet ediyorum" dedi.

Seminer, kadınların sağlık farkındalığını artırmayı ve erken tanı bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor. Tüm kadınlar davetli.

