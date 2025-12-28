Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan 71 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu hastaneye ulaştırılamayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası, sağlık ve yol ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayın Detayları

Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G., gece saatlerinde rahatsızlandı. Köy yollarının kar nedeniyle kapanması üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yolda mahsur kaldı. İhbarın ardından Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi ve yapılan çalışmalarla yol açılarak ambulansın köye ulaşması sağlandı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

AĞRI’DA KAR NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN 71 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU