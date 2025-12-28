DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan 71 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Ağrı'nın Akyumak köyünde kar nedeniyle yollar kapanınca 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G., ekiplerin yol açma çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:23
Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan 71 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan 71 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu hastaneye ulaştırılamayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası, sağlık ve yol ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayın Detayları

Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G., gece saatlerinde rahatsızlandı. Köy yollarının kar nedeniyle kapanması üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yolda mahsur kaldı. İhbarın ardından Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi ve yapılan çalışmalarla yol açılarak ambulansın köye ulaşması sağlandı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

AĞRI’DA KAR NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN 71 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN EKİPLER SEFERBER...

AĞRI’DA KAR NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN 71 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

AĞRI’DA KAR NEDENİYLE YOLU KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN 71 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN EKİPLER SEFERBER...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu
2
Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi
3
Küre Dijital Ansiklopedi Yerli ve Milli Platform: 161 Bin Kullanıcıya Ulaştı
4
Aydın Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek: Başkan Özlem Çerçioğlu
5
Keşan'da su kesintisi: Vatandaşlar kaynak çeşmelerine akın etti
6
Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi
7
Kayseri Mutfak Akademisi: Şef ve Aşçı Eğitimleri Şubat 2026'da Başlıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti