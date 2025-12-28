Türkiye Deniz Canlıları Müzesi görme engellileri ağırladı
Beylikdüzü'nde dokunarak keşif imkanı
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü'nde yer alan ve dünyada benzeri olmayan yapısıyla, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyesi görme engelli bireyleri ağırladı.
Müze, ziyaretçilere deniz canlılarını sergilemenin ötesinde dokunarak hissetme ve anlayarak tanıma olanağı sunuyor; kurum kapılarını ise herkese ücretsiz açıyor.
Gerçekleşen ziyarette, müze kurucusu Kenan Balcı rehberliğinde katılımcılar balıklara tek tek dokunarak denizlerin zenginliğini kendi dünyalarında keşfetme fırsatı buldular.
