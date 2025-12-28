DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi görme engellileri ağırladı

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyelerini Beylikdüzü'nde ağırladı; görme engelliler balıkları dokunarak keşfetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:32
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi görme engellileri ağırladı

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi görme engellileri ağırladı

Beylikdüzü'nde dokunarak keşif imkanı

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü'nde yer alan ve dünyada benzeri olmayan yapısıyla, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi üyesi görme engelli bireyleri ağırladı.

Müze, ziyaretçilere deniz canlılarını sergilemenin ötesinde dokunarak hissetme ve anlayarak tanıma olanağı sunuyor; kurum kapılarını ise herkese ücretsiz açıyor.

Gerçekleşen ziyarette, müze kurucusu Kenan Balcı rehberliğinde katılımcılar balıklara tek tek dokunarak denizlerin zenginliğini kendi dünyalarında keşfetme fırsatı buldular.

TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ GÖRME ENGELLİ BİREYLERİ AĞIRLADI

TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ GÖRME ENGELLİ BİREYLERİ AĞIRLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce’de Kar Yağışıyla Kış Lastiği Telaşı: Servisler Doldu
2
Gökçeada 2026: Kaymakam Osman Acar 11 Vizyon Projesini Tanıttı
3
İstanbul'da 159 Evsiz Otellere Yerleştirildi
4
Atakum'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
5
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı
6
Kerem Ünsal: Alaçatı'ya Turizm Master Planı Şart, Nitelikli Turist İçin Adımlar Gerekli
7
Edremit'te Yarım Asırlık Kadın Kalaycılık: Suzan ve Elmas Kaplan

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti