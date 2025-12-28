Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Günübirlikçilerle Doldu

Yılbaşına sayılı günlerde yağan kar tatilcileri ve tesis çalışanlarını sevindirdi

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ, Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışıyla hareketlendi. Zirvede kar kalınlığı 25 santimetre'ye ulaşırken, pistler günübirlik gelenlerle dolup taştı.

Hava koşulları da tatilcilerin yüzünü güldürdü; gece sıcaklığı -8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Birçok ziyaretçi bol bol fotoğraf çektirirken, sezona erken başlayanlar eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı.

Kiralık kızaklarla eğlenen vatandaşlar, düşe kalka karın tadını çıkardı. Etkinlikler sırasında bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Yetkililer, kar yağışının yılbaşı haftasında da devam etmesini beklediklerini ve kar kalınlığının 1 metre'ye kadar çıkabileceğini bildirdi. Zirvede güvenliği sağlayan jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı belirtilirken, siyah jandarma köpeğinin beyaza bürünmüş hali ziyaretçiler tarafından tebessümle karşılandı.

Yoğun talep ve artan ziyaretçi sayısı, bölgedeki tesislerin ve ekiplerin hazırlıklarını da artırmasına yol açtı. Uludağ, karla kaplı manzarası ve dolup taşan pistleriyle kış turizmi sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

