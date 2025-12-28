DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu

Uludağ'a gelen kar yağışıyla kar kalınlığı 25 cm'ye ulaştı; pistler doldu, ziyaretçiler kayak ve kızakla eğlendi. Kar örtüsü yılbaşı haftasında 1 metreye kadar çıkabilir.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:02
Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Günübirlikçilerle Doldu

Yılbaşına sayılı günlerde yağan kar tatilcileri ve tesis çalışanlarını sevindirdi

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ, Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışıyla hareketlendi. Zirvede kar kalınlığı 25 santimetre'ye ulaşırken, pistler günübirlik gelenlerle dolup taştı.

Hava koşulları da tatilcilerin yüzünü güldürdü; gece sıcaklığı -8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Birçok ziyaretçi bol bol fotoğraf çektirirken, sezona erken başlayanlar eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı.

Kiralık kızaklarla eğlenen vatandaşlar, düşe kalka karın tadını çıkardı. Etkinlikler sırasında bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Yetkililer, kar yağışının yılbaşı haftasında da devam etmesini beklediklerini ve kar kalınlığının 1 metre'ye kadar çıkabileceğini bildirdi. Zirvede güvenliği sağlayan jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı belirtilirken, siyah jandarma köpeğinin beyaza bürünmüş hali ziyaretçiler tarafından tebessümle karşılandı.

Yoğun talep ve artan ziyaretçi sayısı, bölgedeki tesislerin ve ekiplerin hazırlıklarını da artırmasına yol açtı. Uludağ, karla kaplı manzarası ve dolup taşan pistleriyle kış turizmi sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Uludağ’a haftasonu akını... Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, pistler günübirlikçilerle doldu...

Uludağ’a haftasonu akını... Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, pistler günübirlikçilerle doldu taştı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu
2
Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi
3
Küre Dijital Ansiklopedi Yerli ve Milli Platform: 161 Bin Kullanıcıya Ulaştı
4
Kayseri Mutfak Akademisi: Şef ve Aşçı Eğitimleri Şubat 2026'da Başlıyor
5
Aydın Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek: Başkan Özlem Çerçioğlu
6
Keşan'da su kesintisi: Vatandaşlar kaynak çeşmelerine akın etti
7
Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti