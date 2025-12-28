DOLAR
Uludağ'a Haftasonu Akını: Kar 25 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da hafta sonu etkili kar yağışıyla zirvede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı; tatilciler kayak ve kızak keyfi yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:24
Uludağ'da Haftasonu Kar Coşkusu

Sezona Hızlı Giriş

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşına sayılı günler kala yağan kar, tesis çalışanları kadar tatilciler ve günübirlikçilerin de yüzünü güldürdü.

Zirvede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı gece -8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Günübirlik gelenler bol bol fotoğraf çektirirken, sezona hızlı girenler eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı.

Kiralık kızaklarla doyasıya eğlenen vatandaşlar düşe kalka karın keyfini çıkardı; bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kar yağışının yılbaşı haftasında da devam etmesi beklenirken, kar kalınlığının ise 1 metreye kadar çıkması öngörülüyor.

Jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı zirvede, siyah jandarma köpeğinin beyaza bürünmüş hali ise tebessümle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

