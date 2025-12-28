Uludağ'a Haftasonu Akını: Kar 25 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da Haftasonu Kar Coşkusu

Sezona Hızlı Giriş

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşına sayılı günler kala yağan kar, tesis çalışanları kadar tatilciler ve günübirlikçilerin de yüzünü güldürdü.

Zirvede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı gece -8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Günübirlik gelenler bol bol fotoğraf çektirirken, sezona hızlı girenler eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı.

Kiralık kızaklarla doyasıya eğlenen vatandaşlar düşe kalka karın keyfini çıkardı; bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kar yağışının yılbaşı haftasında da devam etmesi beklenirken, kar kalınlığının ise 1 metreye kadar çıkması öngörülüyor.

Jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı zirvede, siyah jandarma köpeğinin beyaza bürünmüş hali ise tebessümle karşılandı.

