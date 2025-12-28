Kocasinan'da Karla Mücadele 24 Saat: Çolakbayrakdar İnceledi

Kocasinan'da Karla Mücadele 24 Saat: Başkan Çolakbayrakdar İnceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Cumhuriyet Meydanında yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, dar sokaklar ve kaldırımlarda etkin temizlik sağlayan modern nilfisk araçları hakkında bilgi verdi.

Hazırlık ve Ekiplerin Görevi

Vatandaşların kışı güvenli ve huzurlu geçirmesi için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kar, rahmettir ve berekettir. Hemşehrilerimizin bu süreci sorunsuz şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev başındadır" dedi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde ana arterlerin açık tutulması için yoğun mesai harcayan ekiplerin, ilk kar sınavını başarıyla verdiğini belirten Çolakbayrakdar, çalışmaların Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü aktardı.

Ekipman ve Güvenlik Önlemleri

Başkan Çolakbayrakdar, nilfisk araçlarımız, greyderlerimiz ve kar küreme ekiplerimiz ile özellikle yaya güvenliğinin ön planda tutulduğunu söyledi. Don riskine karşı da tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlardan Memnuniyet

Sabahın erken saatlerinden itibaren yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, "Güne başladığımızda yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenmişti. Ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu özverili çalışmaları için Kocasinan Belediye Başkanımıza ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Önceliğimiz her zaman vatandaş memnuniyetidir. Hemşehrilerimizin kışı daha sağlıklı, daha güvenli ve konforlu geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

