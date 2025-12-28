Sarıkamış’ta 111. Yılda Kardan Şehit Heykelleri Hazırlığı

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik, harekatın 111. yıl dönümünde hüzün ve gururla anılmaya hazırlanıyor. Anma etkinliklerinin en dikkat çekici simgelerinden biri olan kardan heykeller için çalışmalar, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Soğuk Hava ve Ekip Çalışması

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kafkas Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan bir ekip, eksi 15 derece soğuğa rağmen kardan heykelleri inşa ediyor. Bölgede şu anda 6 kişilik ekip ile çalışıldığını belirten yetkililer, heykel yapımının yoğun bir emek gerektirdiğini vurguluyor.

Kafkas Üniversitesi Öğretim üyesi Muhammet Hanifi Zengin şunları söyledi: "111. Yılında Sarıkamış şehitleri anma programında şuanda Sarıkamış Kızılçubuk mevkiinde eski 15 derece de Sarıkamış dağlarında donarak şehit olan askerlerimizin anısına kardan heykel yapmaktayız. Burada 6 kişi çalışmaktayız. Hava soğuk, burası tam Kızılçubuk mevkii ve Osmanlı ordusunun burada son kez taarruz için toplandığı bir alan, biz de burada yapılacak program için kardan heykel yapmaya devam ediyoruz. 3-4 Ocak tarihi itibariyle yapmış olduğumuz heykellerin açılışı yapılacak" dedi.

Malzeme ve Tören Planı

Heykellerin yapımı için çevreden yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Sarıkamış Kızılçubuk toplanma bölgesinde tamamlanacak çalışmalardan sonra, ilçede törenlerin düzenleneceği Kayak Merkezi yakınlarında da kardan şehit heykellerinin yapımına başlanacak.

Hazırlıkları süren heykellerin açılışı, anma etkinlikleri kapsamında 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sarıkamış’ın "Beyaz Dramı" Kardan heykellerle canlanıyor