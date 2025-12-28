DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Sarıkamış’ta 111. Yılda Kardan Şehit Heykelleri Hazırlığı

Sarıkamış’ta 111. yıl anmalarında Kafkas Üniversitesi ekibi, eksi 15°C'de 200 kamyon karla 6 kişilik ekip tarafından kardan şehit heykelleri yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:36
Sarıkamış’ta 111. Yılda Kardan Şehit Heykelleri Hazırlığı

Sarıkamış’ta 111. Yılda Kardan Şehit Heykelleri Hazırlığı

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik, harekatın 111. yıl dönümünde hüzün ve gururla anılmaya hazırlanıyor. Anma etkinliklerinin en dikkat çekici simgelerinden biri olan kardan heykeller için çalışmalar, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Soğuk Hava ve Ekip Çalışması

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kafkas Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan bir ekip, eksi 15 derece soğuğa rağmen kardan heykelleri inşa ediyor. Bölgede şu anda 6 kişilik ekip ile çalışıldığını belirten yetkililer, heykel yapımının yoğun bir emek gerektirdiğini vurguluyor.

Kafkas Üniversitesi Öğretim üyesi Muhammet Hanifi Zengin şunları söyledi: "111. Yılında Sarıkamış şehitleri anma programında şuanda Sarıkamış Kızılçubuk mevkiinde eski 15 derece de Sarıkamış dağlarında donarak şehit olan askerlerimizin anısına kardan heykel yapmaktayız. Burada 6 kişi çalışmaktayız. Hava soğuk, burası tam Kızılçubuk mevkii ve Osmanlı ordusunun burada son kez taarruz için toplandığı bir alan, biz de burada yapılacak program için kardan heykel yapmaya devam ediyoruz. 3-4 Ocak tarihi itibariyle yapmış olduğumuz heykellerin açılışı yapılacak" dedi.

Malzeme ve Tören Planı

Heykellerin yapımı için çevreden yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Sarıkamış Kızılçubuk toplanma bölgesinde tamamlanacak çalışmalardan sonra, ilçede törenlerin düzenleneceği Kayak Merkezi yakınlarında da kardan şehit heykellerinin yapımına başlanacak.

Hazırlıkları süren heykellerin açılışı, anma etkinlikleri kapsamında 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sarıkamış’ın "Beyaz Dramı" Kardan heykellerle canlanıyor

Sarıkamış’ın "Beyaz Dramı" Kardan heykellerle canlanıyor

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce’de Kar Yağışıyla Kış Lastiği Telaşı: Servisler Doldu
2
Gökçeada 2026: Kaymakam Osman Acar 11 Vizyon Projesini Tanıttı
3
İstanbul'da 159 Evsiz Otellere Yerleştirildi
4
Atakum'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
5
Diyadin'de Kar Sevinci: Çocuklar Kardan Adam Yaptı
6
Kerem Ünsal: Alaçatı'ya Turizm Master Planı Şart, Nitelikli Turist İçin Adımlar Gerekli
7
Edremit'te Yarım Asırlık Kadın Kalaycılık: Suzan ve Elmas Kaplan

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti