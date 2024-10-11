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Ağrı'da Kız Çocukları Günü Maçı: Protokol Üyeleri Kadın Futbolcularla Karşılaştı

Ağrı'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, protokol üyelerinin kadın futbol takımıyla yaptığı maçla kutlandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:28
Ağrı'da Kız Çocukları Günü Maçı: Protokol Üyeleri Kadın Futbolcularla Karşılaştı

Ağrı'da Kadın Futbol Takımı ve Protokol Maçı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Ağrı’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, il protokolü üyeleriyle karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları ve Sonuç

Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar’ın yer aldığı protokol takımı, Vali Lütfi Yiğenoğlu Startumu'nda düzenlenen maçı 2-1'lik skorla kaybetti. Protokol ekip, tek golünü Cumhuriyet Başsavcısı Çalış ile buldu.

Vali Koç'tan Önemli Açıklamalar

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Koç, bu etkinliğin amacının kadın futbolcuları desteklemek ve onların her alanda yanlarında olduklarını göstermek olduğunu belirtti. Koç, "Kız çocuklarımız gelecekte sağlık, mühendislik gibi birçok alanda başarılı bireyler olacaklar. Onların hedeflerine ulaşmaları için her türlü desteği vermeye kararlıyız," dedi.

Geleceğin Teminatı Kız Çocukları

Koç, "Bu organizasyonla sadece kutlama yapmak değil, aynı zamanda toplumda kız çocuklarının önemine dair farkındalık yaratmak istedik," diyerek sözlerine devam etti. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç da etkinliği takip etti ve kadın futbolcularla bir araya geldi.

Etkinlikte elde edilen başarı ve kutlamalar, geleceğin teminatı olan kız çocuklarına verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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