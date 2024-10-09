Konya'da Yeni Akrep Türü Tanımlandı

Yeni Akrep Türü Keşfi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bilim insanı Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur tarafından daha önce tanımlanmamış bir akrep türü keşfedildi. Bu önemli gelişme, Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında meydana geldi.

Literatüre Katkı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, akrebin yeni bir tür olduğunu belirledikten sonra kapsamlı bir literatür taraması yaptı. Bu araştırmalar sonucunda, akrebin Euscorpius cinsine ait olduğu ve daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi.

Tür Özellikleri ve İsimlendirilmesi

Yeni keşfedilen tür, açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renk tonlarına sahip. Prof. Dr. Yağmur, "Bu tür, kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu akrep olarak dikkat çekiyor. Yeni tür, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu," dedi. Yağmur, ayrıca eşinin keşfine verdiği destekten dolayı bu türe Euscorpius gulhanimae adını verdiğinin altını çizdi.

Sağlık Açısından Güvenli

Yeni akrep türünün zehrinin insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Yağmur, "Bu keşif, Türkiye'nin akrep türleri arasındaki zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor," şeklinde konuştu.