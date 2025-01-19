Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Yurduntepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Kayak severler için mükemmel bir alternatif!

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 20:04
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Başladı

Ilgaz Dağı'nda yer alan Yurduntepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonunun etkisiyle yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kaldı.

Kastamonu-Çankırı sınırında, Batı Karadeniz'in en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi ile çevrili bu alan, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2020 yılında açılan ve 5,6 kilometrelik pist alanıyla hizmet veren Yurduntepe, tatilci akınına uğradı. Kayak merkezine ulaşımın sağlandığı Ilgaz Dağı Milli Parkı girişinde ise uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Tatilcilerin Yorumları

Ortaokul öğrencisi Nail Ege Kıldıroğlu, tatilini Yurduntepe Kayak Merkezi'nde geçirdiğini belirterek, "Burası çok eğlenceli. Ailem yarıyıl tatilinde ödül olarak beni buraya getirdi. Herkesi buraya bekliyorum," dedi.

Başka bir tatilci Emre Şama, "Ankara'dan geldim. Okulların tatil olmasıyla buraya kayak yapmaya geldik. Ailemle birlikte çok eğleniyoruz, harika bir yer!" ifadelerini kullandı.

Enes Arabacı ise, kayak merkezindeki yoğunluğu şu sözlerle dile getirdi: "Burayı daha önce bu kadar kalabalık görmemiştim. Ağaçların arasında kayak yapmak çok keyifli, herkes buraya gelsin!"

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk...

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk...

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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