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Bakan Yumaklı, Bilecik’te Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekipleri Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te orman yangınıyla mücadele eden ekiplere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 09:33
Bakan Yumaklı, Bilecik’te Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekipleri Ziyaret Etti

Bakan Yumaklı Yangın Ekiplerini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayarak Bilecik'e ulaşan orman yangınıyla mücadele eden orman ekiplerini gece saatlerinde ziyaret etti. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, yangının sıfır noktasında çalışan ekiplerin çabalarını yakından gözlemledi.

Fedakarca Mücadeleye Teşekkür

Yangının son durumu hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, orman ekiplerine fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Ziyaretin ardından telsizle ekiplere seslenen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Verdiğiniz mücadeleyi her birinizin yanındaymış gibi hissediyorum. Bu memleketin bir tek dalına, bir taşına halel gelmemesi için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugüne kadar olduğu gibi bu yangın da evelallah sönecek. İnşallah her biriniz evinize, işletmenize sağ salim döneceksiniz. Allah'a emanet olun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele eden orman ekipleriyle gece bir araya geldi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, gece saatlerinde yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele eden orman ekipleriyle gece bir araya geldi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, gece saatlerinde yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

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