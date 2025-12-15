RTÜK, 'Jasmine' Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı dizi hakkında, aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlere aykırı ve genel ahlaka aykırı bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK'ün açıklaması

"Kamuoyunun dikkatine. Dijital bir platformda yayımlanan ‘Jasmine’ adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır. RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır. Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK, açıklamasında dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin gençler ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, denetim ve incelemelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

