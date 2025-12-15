DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

RTÜK, 'Jasmine' Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

RTÜK, dijital platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı dizi hakkında, aile ve milli-manevi değerlere aykırı bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:06
RTÜK, 'Jasmine' Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

RTÜK, 'Jasmine' Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı dizi hakkında, aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlere aykırı ve genel ahlaka aykırı bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK'ün açıklaması

"Kamuoyunun dikkatine. Dijital bir platformda yayımlanan ‘Jasmine’ adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır. RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır. Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK, açıklamasında dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin gençler ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, denetim ve incelemelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK), DİJİTAL BİR PLATFORMDA YAYIMLANAN JASMİNE İSİMLİ DİZİ...

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK), DİJİTAL BİR PLATFORMDA YAYIMLANAN JASMİNE İSİMLİ DİZİ HAKKINDA GENEL AHLAKA AYKIRI İÇERİKLERİ SEBEBİYLE İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURDU.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi