Ağrı Doğubayazıt'ta 10 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi, 2 Tutuklu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 aylık çalışma sonucu 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 5 gözaltı, 2 tutuklama.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:04
Ağrı Doğubayazıt'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Paket Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde büyük miktarda kaçakçılık malzemesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma ve Hukuki Süreç

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı; diğerleri salıverildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

