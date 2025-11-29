Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Trafik Denetimlerini İnceledi

Denetimler yerinde değerlendirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentte trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki işleyişini yerinde görmek üzere Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Önder, beraberindeki birim amirleriyle şubeye gelerek denetim noktalarında görev yapan polislerle bir araya geldi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Trafik ekiplerince kullanılan araç ve ekipmanları inceleyen Önder, kaza kara noktaları, hız ve radar denetimleri ile sürücü bilgilendirme çalışmalarına ilişkin sunum dinledi.

Personelle sohbet eden Önder, trafik hizmetlerinin şehir güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

"Trafik güvenliği, toplum düzeninin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, görevimizin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle trafik birimlerimizin sahadaki her bir uygulaması ve ekiplerimizin her dakikalık mesaisi büyük önem taşıyor" dedi.

Ziyaretin amacının personelin çalışma koşullarını yerinde görmek ve ihtiyaçları değerlendirmek olduğunu ifade eden Önder, şunları söyledi:

"Burası önemli geçiş güzergâhlarına sahip bir il. Bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde tedbirlerin aksatılmaması hayati önem taşıyor. Personelimizden sürücülerle iletişimde anlayışlı, denetimlerde ise dikkatli ve kararlı olmalarını istiyoruz. Yaptığımız denetimlerin temel amacı, ceza kesmekten ziyade kazaları azaltmak ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmesi ve kendi ile diğer bireylerin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlardan uzak durması büyük önem taşımaktadır. Trafik güvenliği toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla güçlenir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Önder, konuşmasının ardından personele başarılar diledi, şube binasında ve kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL ÖNDER, KENTTE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN SAHADAKİ İŞLEYİŞİNİ İNCELEMEK AMACIYLA BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.