Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Trafik Denetimlerini İnceledi

Göksel Önder, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek trafik denetimlerini, ekip üyelerini ve kullanılan ekipmanları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:01
Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Trafik Denetimlerini İnceledi

Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Trafik Denetimlerini İnceledi

Denetimler yerinde değerlendirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentte trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki işleyişini yerinde görmek üzere Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Önder, beraberindeki birim amirleriyle şubeye gelerek denetim noktalarında görev yapan polislerle bir araya geldi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Trafik ekiplerince kullanılan araç ve ekipmanları inceleyen Önder, kaza kara noktaları, hız ve radar denetimleri ile sürücü bilgilendirme çalışmalarına ilişkin sunum dinledi.

Personelle sohbet eden Önder, trafik hizmetlerinin şehir güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

"Trafik güvenliği, toplum düzeninin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, görevimizin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle trafik birimlerimizin sahadaki her bir uygulaması ve ekiplerimizin her dakikalık mesaisi büyük önem taşıyor" dedi.

Ziyaretin amacının personelin çalışma koşullarını yerinde görmek ve ihtiyaçları değerlendirmek olduğunu ifade eden Önder, şunları söyledi:

"Burası önemli geçiş güzergâhlarına sahip bir il. Bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde tedbirlerin aksatılmaması hayati önem taşıyor. Personelimizden sürücülerle iletişimde anlayışlı, denetimlerde ise dikkatli ve kararlı olmalarını istiyoruz. Yaptığımız denetimlerin temel amacı, ceza kesmekten ziyade kazaları azaltmak ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmesi ve kendi ile diğer bireylerin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlardan uzak durması büyük önem taşımaktadır. Trafik güvenliği toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla güçlenir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Önder, konuşmasının ardından personele başarılar diledi, şube binasında ve kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL ÖNDER, KENTTE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN...

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL ÖNDER, KENTTE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN SAHADAKİ İŞLEYİŞİNİ İNCELEMEK AMACIYLA BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL ÖNDER, KENTTE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum
6
Kadırga Koyu’nda Sahil Yolu Sağanak Nedeniyle Kapandı — Çanakkale Ayvacık
7
Tekirdağ'da temeli atıldı: Göktaş'tan 9,5 milyar yatırım ve 100 kişilik Engelsiz Yaşam Merkezi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?