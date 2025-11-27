Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafla Sahada Buluştu

29 Ekim Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde talepler dinlendi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 29 Ekim Caddesi ve Eski Van Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve kentte huzur ile güven ortamının korunması için görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında Önder, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek kentte güvenli yaşamın devamı için talep, sorun ve önerileri dinledi.

Vatandaşlarla samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Önder, emniyet teşkilatının her zaman sahada, halkla iç içe olduğunu vurguladı. Önder, "Her zaman Serhat şehrimiz Ağrı’nın güler yüzlü halkıyla dayanışma içinde olacağız" sözleriyle desteğini ifade etti.

Göksel Önder, kentte güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL ÖNDER, 29 EKİM CADDESİ VE ESKİ VAN CADDESİ'NDE ESNAFLA BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİ DİNLEDİ