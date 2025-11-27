Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 29 Ekim ve Eski Van Caddesi'nde esnafla buluşarak talepleri dinledi; huzur ve güvenin korunması için görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:05
29 Ekim Caddesi ve Eski Van Caddesi'nde talepler dinlendi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, 29 Ekim Caddesi ve Eski Van Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve kentte huzur ile güven ortamının korunması için görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında Önder, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek kentte güvenli yaşamın devamı için talep, sorun ve önerileri dinledi.

Vatandaşlarla samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Önder, emniyet teşkilatının her zaman sahada, halkla iç içe olduğunu vurguladı. Önder, "Her zaman Serhat şehrimiz Ağrı’nın güler yüzlü halkıyla dayanışma içinde olacağız" sözleriyle desteğini ifade etti.

Göksel Önder, kentte güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

