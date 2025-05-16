Ağrı'nın Kösedağ Zirvesi Baharda Beyaz Kıyafetine Büründü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yer alan Kösedağ'ın zirvesi, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonucu baharda karla kaplanarak göz alıcı bir görüntü oluşturdu.

3 bin 433 metre yüksekliği ile dikkat çeken Kösedağ, mayıs ayının ortalarında yeniden beyaz örtüsüyle kaplandı. Bu durum, dağın zirvesindeki doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Eleşkirt'te yaşanan bu olağanüstü hava durumu, yerli ve yabancı doğa severler için eşsiz bir manzara sunmaktadır.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.