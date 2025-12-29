DOLAR
Kardan Barikatları UMKE Aştı: Yüksekova’da 8 Yaşındaki Çocuğa Müdahale

İnanlı köyünde rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuk, UMKE ve 112 ekiplerinin iş makineleri desteğiyle kar engellerini aşarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:41
İnanlı köyünde zamana karşı sağlık operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde, yolu kar nedeniyle kapanan bir köyde rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.

Çocuğun aileleri, yaklaşık 3 gündür yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye ulaşım sağlanamayınca ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle karla kaplı yollarda yaklaşık 1 saat süren zorlu bir çalışma yürüttü. UMKE ekipleri köye ulaşıp hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaya sedyeyle müdahale edilerek paletli araçlar ve ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

