Siirt Valisi Kızılkaya Kezer'de karla mücadeleyi yerinde denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt-Kurtalan kara yolu Kezer yerleşkesinde sürdürülen karla mücadele çalışmalarını sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışma detayları ve ekiplerin durumu

Vali Kızılkaya, sahada görev yapan ekiplerden alınan bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmaların yoğun tempoda sürdüğünü belirtti. Vali Kızılkaya, "Karla mücadele kapsamında ilimiz genelinde 200 araç ve 600 personelimizle 7/24 esasına göre görev yapıyoruz. Yol güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" sözleriyle çalışmanın kapsamını vurguladı.

Öğrencilerle buluşma ve taleplerin dinlenmesi

İnceleme sırasında Vali Kızılkaya, bölgede bulunan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi ve öğrencilere destek mesajları verdi.

Denetimde kimler yer aldı?

İncelemelere Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile belediye, karayolları, il özel idaresi ve AFAD yetkilileri eşlik etti.

Vali Kızılkaya ayrıca, kar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve yetkililerin yol güvenliği ile vatandaş sağlığını önceliklendirdiğini ifade etti.

