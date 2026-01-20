OMÜ'nün 800 Yataklı Yeni Hastanesi 2026 Yatırım Programı'na Alındı

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi için planlanan 800 yataklı yeni hastane TBMM'de kabul edilerek 2026 Yılı Yatırım Programı'na alındı; bölge sağlık altyapısı güçlenecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) için planlanan yeni hastane projesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek 2026 Yılı Yatırım Programı’na alındı.

Proje detayları

Projeye göre, yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan ve 800 yatak kapasiteli yeni hastane, çağdaş sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda; hastalara daha konforlu ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla projelendirildi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’ın öncelikli projeleri arasında yer alan yatırım, yürütülen yoğun ve kararlı çalışmalar sonucunda yatırım programına dâhil edildi.

Hedefler ve bölgesel katkı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi; Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve uygulama süreçlerinin modern fiziki şartlarda yürütülmesi hedefleniyor. Yeni hastane, Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak ve üniversitenin eğitim, araştırma ve uygulama kapasitesini ileriye taşıyacak stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

Rektör Aydın'ın değerlendirmesi

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, projenin yatırım programına alınmasını üniversite ve bölge adına son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Rektör Aydın, sürece ilişkin şunları söyledi:

"Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız yeni hastane projemizin yatırım programına alınması, üniversitemiz ve bölgemiz için tarihi bir adımdır. Bu proje yalnızca bir fiziki yatırım değil; daha nitelikli sağlık hizmeti, daha güçlü bir tıp eğitimi ve daha ileri bir bilimsel araştırma altyapısı anlamına gelmektedir".

Teşekkür ve beklentiler

Rektör Aydın, projeye destek veren kurum ve paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş’a, Samsun milletvekillerimize, Valimiz Orhan Tavlı’ya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a ve katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Yeni hastanemizin üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Diğer yatırım kararları

OMÜ Tıp Fakültesi 800 yatak kapasiteli yeni hastane projesinin yanı sıra, Çorum–Samsun hızlı tren hattı ile Samsun-Çarşamba Havalimanı yeni terminal binası da 2026 Yılı Yatırım Programı’na dâhil edildi.

